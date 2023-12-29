В результате российского ракетного обстрела во Львове погиб известный баскетболист

Погибшему было 44 года, у него осталась жена и два сына.

В пятницу, 29 декабря, во время массированного воздушного удара российских войск по территории Украины во Львове в результате взрыва ракеты погиб известный украинский баскетболист, тренер, мастер спорта Украины международного класса Виктор Кобзистый.

Об этом сообщили на сайте Федерации баскетбола Украины.

Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате попадания ракеты в многоэтажку на улице Хоткевича во Львове погиб 44-летний мужчина.

Теперь стало известно, что погибшим был известный спортсмен и тренер, бывший игрок сборной Украины по баскетболу, чемпион и вице-чемпион Украины Виктор Кобзистый.

Что известно о Викторе Кобзистом

“Кремезный мужчина с обостренным чувством справедливости. У него были все шансы построить карьеру за границей или иметь школу баскетбола, названную в его честь в Каменском, но он выбрал путь восстановления баскетбола в родном Кременчуге”, — пишут о погибшем в комментариях в соцсети.

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Виктор Кобзистый родился в 1979 году в городе Кременчуг Полтавской области.

С детства занимался футболом и хоккеем, но из-за высокого роста пришлось отказаться от футбола. Был лучшим игроком Украины среди 17-летних баскетболистов.

Играл за сборную Украины в финальных частях чемпионата Европы в 2001 и 2005 годах. За национальную сборную провел 11 матчей.

Бывший игрок сборной Украины по баскетболу, чемпион и вицечемпион Украины Виктор Кобзистый / Фото: из соцсетей

На клубном уровне играл за Нефтехимик (Кременчуг), ЦСКА-Рико (Киев), Азовмаш (Мариуполь), Днепр и Строитель (Киев). Чемпион Украины (2011), вице-чемпион Украины (2010), также участник двух Универсиад (2003, 2005).

Завершил карьеру игрока летом 2011 года.

После завершения игровой карьеры в качестве тренера дважды становился чемпионом Украины (2013, 2014), обладатель Кубка Суперлиги (2012) и Кубка Украины (2013). Был президентом баскетбольного клуба "Кремень" с 2015 по 2020 год.

В этом сезоне вернусь к тренерской работе, возглавив столичное "Динамо" в женской Суперлиге. Покинул пост в середине ноября 2023 года.

У погибшего Виктора Кобзистого осталась жена и два сына.

Напомним, в результате массированной атаки российскими дронами и ракетами во Львове больше всего пострадал один из дворов Сыховского района, всего – около 18 домов и 4 учебных заведения (три школы и детсад).

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