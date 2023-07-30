В результате российского ракетного удара в Сумах погиб человек, 5 получили ранения

Россия вечером 29 июля нанесла ракетный удар по учебному заведению в Сумах.

На месте русского удара работают все экстренные службы.

По состоянию на 00:20 30 июля известно, что один человек погиб, 5 ранены.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на полицию.

Взрывом разрушен один из корпусов учебного заведения. Там идет пожар, его тушат спасатели. Место оцеплено полицией.

В близлежащих домах выбиты окна. Повреждено также здание православного храма, расположенного рядом.

Взрыв в Сумах раздался до включения сирены воздушной тревоги, около 20:00. В воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черниговской областях.

Напомним, 15 июля из Сум в Киев отправился первый эвакуационный поезд. Он будет курсировать каждый день.

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