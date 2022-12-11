В результате российской атаки на объекты энергетики Одесщины более полмиллиона потребителей остались без света и тепла

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, ночью 10 декабря 2022 года вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, обстреляли дронами-камикадзе Shahed-136 два объекта энергетической инфраструктуры Одесской области.

В результате российской атаки более полумиллиона потребителей электроэнергии в Одесской области остались без света и тепла.

На месте происшествия работают прокуроры, следователи и эксперты.

Одесская область без света

Напомним, что российские войска атаковали Одесскую область дронами-камикадзе в ночь на 10 декабря. В результате атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. К тому же, в Одессе пришлось отключить от электроэнергии всех потребителей, кроме критической инфраструктуры. В области тоже ввели экстренные отключения.

Из-за дефицита света в Одессе прекратил работу весь электротранспорт.

Напомним, что Одесщина до сих пор находится без света, ведь времени на восстановление нужно гораздо больше, чем раньше. Также когда в домах появится электроэнергия, одесситам советуют одновременно не включать утюги, бойлеры, чайники или электроплиты в розетки. Это может спровоцировать новые аварийные ситуации.

В то же время спикер Одесской ОВА Сергей Братчук открестился от призывов к эвакуации жителей Одесской области. Никаких призывов к эвакуации жителей Одессы и области ни один представитель власти в регионе не делал. Свободная интерпретация обращения, размещенного на официальной странице Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВА в Фейсбук, рассматривается не иначе как элемент гибридной войны российских спецслужб против Украины.

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