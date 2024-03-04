В результате российской атаки на Одессу погибла врач-педиатр

В результате террористической атаки России на Одессу 2 марта погибла Анна Алексеевна Чебан, которая много лет проработала врачом-педиатром в детской городской поликлинике №2.

Об этом сообщают городские власти.



"Искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Анны Алексеевны и всем, кто потерял близких в результате российской агрессии", — говорится в сообщении.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Десяткам людей понадобилась психологическая помощь. Медики же стабилизировали состояние тяжелых пострадавших

Читайте также: