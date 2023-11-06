В результате российской атаки на Одессу поврежден Национальный художественный музей (видео)

В результате российской атаки по Одессе 5 ноября был поврежден Национальный художественный музей.

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Об этом в Facebook сообщила заместитель директора Одесского национального художественного музея Александра Ковальчук.

"124 года музея исполнится уже через несколько часов (6 ноября – ред.). Разные были поздравления в нашей жизни. На такое не рассчитывали, хоть и готовились", -

Также данную информацию подтвердил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Немного туда, немного сюда и могли бы мы избавиться от многих наших образцов, экспонатов, очень известных на весь мир. К счастью, этого не произошло", — заявил Труханов в комментарии Общественному.

Он сообщил, что утром местные власти начнут работать для помощи людям, чьи дома получили повреждения в результате российской атаки.

"Утром будет работать наша районная администрация, оформлять документы для помощи всем, кто здесь пострадал. Пострадала кровля жилого дома, сделаем обследование и будем восстанавливать, потому что идем в зиму. Сейчас ситуация не проста, потому что поврежден водовод, достаточно высокого давления. Ситуация контролируемая, но нужно будет такого очень совершенного изучения, чтобы мы были уверены, что все в порядке", — сказал мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что воскресенье 5 ноября вечером в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне ударили ракетами по судоремонтному заводу в Одесской области.

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