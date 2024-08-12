В результате российской атаки на Сумщине травмирован 9-летний ребенок

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 11 августа 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 33 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 138 взрывов. Обстрелы получили Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская общины.

Миропольская община: совершены авиаудары КАБ (8 взрывов), артобстрелы (14 взрывов).

Белопольское общество: произошли атака FPV-дронов (2 взрыва), обстрелы из минометов (22 взрывов).

Краснопольское общество: враг бил из артиллерии (19 взрывов), из FPV-дрона (1 взрыв).

Середино-будская община: 2 мины сбросили россияне на территорию общины. Также произведен обстрел из ствольной артиллерии (6 взрывов).

Новослободская община: были минометные обстрелы (18 взрывов), обстрелы из ствольной артиллерии (10 взрывов), авиаудар КАБ (2 взрыва).

Юношеская община: зафиксированы авиаудары КАБ (3 взрыва), ракетный удар (1 взрыв).

Шалыгинская община: совершен авиаудар КАБ (3 взрыва).

Эсманьское общество: враг нанес авиаудару КАБ (1 взрыв).

Хотинская община: враг ударил из минометов (7 взрывов).

Сумская община: нанесены авиаудары КАБ (2 взрыва) . Травмирован ребенок 9 лет.

. Травмирован ребенок 9 лет. Великописаревская община: 10 мин сбросили россияне на территорию общины.

Глуховское общество: зафиксирован авиаудар КАБ (3 взрыва).

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