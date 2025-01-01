В результате российской атаки по столице погиб нейробиолог Игорь Зима

В результате падения обломков БпЛА на дом в Печерском районе погиб известный нейробиолог Игорь Зима со своей женой.

Об этом сообщила подруга ученого Дария Третьякова-Душечкина в Facebook.

В своем сообщении она отметила, что Зима погиб в своей постели.

"01/01/25 в первую атаку дронов на Киев 2025 год погиб наш друг, выдающийся человек, доктор наук Игорь Зима погиб всей семьей: вместе с женой и котиком. Просто у себя дома. В постели. * мы бы скорее всего праздновали новый год у них дома… Иностранцы, которых я так часто встречаю по всему миру, часто говорят «главное остановить кровопролитие с обеих сторон».

Игорь Зима был доктором биологических наук, преподавателем в Институте биологии и медицины КНУ им. Шевченко. Научный стаж Игоря достигал 40 лет. Руководил научной группой, занимающейся исследованиями в области нейро- и психофизиологии.

Игорь Зима/скриншот: 360diagnostics.com.ua

Напомним, утром 1 января российские военные ударили по Киеву. беспилотниками. Под обстрелы попали несколько домов в центре столицы.

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