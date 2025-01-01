В результате российской атаки по столице погиб нейробиолог Игорь Зима

РФ атаковала Киев беспилотниками.
В результате падения обломков БпЛА на дом в Печерском районе погиб известный нейробиолог Игорь Зима со своей женой.
Об этом сообщила подруга ученого Дария Третьякова-Душечкина в Facebook.
В своем сообщении она отметила, что Зима погиб в своей постели.
"01/01/25 в первую атаку дронов на Киев 2025 год погиб наш друг, выдающийся человек, доктор наук Игорь Зима погиб всей семьей: вместе с женой и котиком. Просто у себя дома. В постели. * мы бы скорее всего праздновали новый год у них дома… Иностранцы, которых я так часто встречаю по всему миру, часто говорят «главное остановить кровопролитие с обеих сторон».
Игорь Зима был доктором биологических наук, преподавателем в Институте биологии и медицины КНУ им. Шевченко. Научный стаж Игоря достигал 40 лет. Руководил научной группой, занимающейся исследованиями в области нейро- и психофизиологии.
Напомним, утром 1 января российские военные ударили по Киеву. беспилотниками. Под обстрелы попали несколько домов в центре столицы.
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