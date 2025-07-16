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- Украина
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В результате российской атаки в Виннице есть попадание в объекты гражданской инфраструктуры
Россияне продолжают атаковать мирные украинские города ночью.
В результате российской атаки в Виннице попадание в объекты гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщила первая заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная, - пишет " Общественное . Винница".
На месте происшествия работают все профильные службы.
Информация о травмированных пока не поступала.
Напомним, что в Харькове растет количество пострадавших в результате российской атаки на город.
Россияне атаковали Харьков "Шахедами".