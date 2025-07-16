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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В результате российской атаки в Виннице есть попадание в объекты гражданской инфраструктуры

Россияне продолжают атаковать мирные украинские города ночью.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ГСЧС

ГСЧС / © ТСН.ua

В результате российской атаки в Виннице попадание в объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщила первая заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная, - пишет " Общественное . Винница".

  • На месте происшествия работают все профильные службы.

  • Информация о травмированных пока не поступала.

Напомним, что в Харькове растет количество пострадавших в результате российской атаки на город.

Россияне атаковали Харьков "Шахедами".

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