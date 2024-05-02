В результате российской ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура — ГСЧС

Ракетная атака по Одессе: в результате российской ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения почты.

Об этом сообщает ГСЧС.

На месте вспыхнул масштабный пожар, ликвидированный пожарными.

Пострадали 14 человек, один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу. Всем остальным помощь предоставлена на месте.

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От ГСЧС привлекались 68 спасателей, среди которых психологи.

Привлечены 19 единиц техники.

Напомним, что ранее власти Одессы показали последствия ракетной атаки на город.

Добавим, что Россия нанесла новый удар по Одессе.

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