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В результате российской ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура — ГСЧС

В результате российской ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура — ГСЧС

На месте вспыхнул масштабный пожар, ликвидированный пожарными / Фото: t.me/dsns_telegram

Пострадали 14 человек.

Ракетная атака по Одессе: в результате российской ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения почты.

Об этом сообщает ГСЧС.

На месте вспыхнул масштабный пожар, ликвидированный пожарными.

Пострадали 14 человек, один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу. Всем остальным помощь предоставлена на месте.

От ГСЧС привлекались 68 спасателей, среди которых психологи.

Привлечены 19 единиц техники.

Напомним, что ранее власти Одессы показали последствия ракетной атаки на город.

Добавим, что Россия нанесла новый удар по Одессе.

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