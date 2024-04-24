В результате тушения пожара в Николаеве пострадали спасатели: детали

В Николаеве взорвалось неизвестное устройство, из-за чего загорелись автомобили. Во время тушения пожара произошла повторная детонация. В результате пострадали 5 сотрудников ГСЧС.

Об этом сообщает ГСЧС.

Пятеро сотрудников ГСЧС пострадали в результате тушения пожара в Николаеве

"От всего коллектива ГСЧС желаем нашим несгибаемым удивителям скорейшего выздоровления! Верим, что их самоотверженность и любовь к делам, которые делают, помогут как можно быстрее вернуться в строй! Ждем!", – отметили в ведомстве.

Пострадавшие спасатели в Николаеве

Пострадавшие спасатели в Николаеве

Ранее стало известно, что в работе ГСЧС произошли кардинальные изменения.

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