В результате тушения пожара в Николаеве пострадали спасатели: детали

Сейчас им оказывается надлежащая помощь.
В Николаеве взорвалось неизвестное устройство, из-за чего загорелись автомобили. Во время тушения пожара произошла повторная детонация. В результате пострадали 5 сотрудников ГСЧС.
Об этом сообщает ГСЧС.
"От всего коллектива ГСЧС желаем нашим несгибаемым удивителям скорейшего выздоровления! Верим, что их самоотверженность и любовь к делам, которые делают, помогут как можно быстрее вернуться в строй! Ждем!", – отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что в работе ГСЧС произошли кардинальные изменения.
Читайте также: