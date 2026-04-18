В результате удара БпЛА по Харьковщине возник пожар: есть пострадавшие — ОВА

В результате удара вспыхнул пожар, а также были повреждены три жилых дома.

Игорь Бережанский
Последствия атаки на Харьковщину

Последствия атаки на Харьковщину / © Олег Синєгубов

Российские захватчики в ночь на 18 апреля атаковали Харьковщину, в результате чего вражеский БпЛА попал в частный дом в городе Богодухов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Пострадали 42-летний мужчина и 63-летняя женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Кроме того, Синегубов заявил, что в результате удара вспыхнул пожар, а также были повреждены три жилых дома и хозяйственные постройки.

На месте вражеского удара работают все экстренные службы, идет ликвидация последствий пожара.

Ранее сообщалось, что российские захватчики вечером 17 апреля атаковали Запорожье ударными беспилотниками, в результате чего ранение получил мужчина.

Мы ранее информировали, что Россия адаптирует тактику под мировой дефицит ракет-перехватчиков, пытаясь истощить нашу систему ПВО круглосуточными атаками.

