В результате удара БпЛА по Харьковщине возник пожар: есть пострадавшие — ОВА
В результате удара вспыхнул пожар, а также были повреждены три жилых дома.
Российские захватчики в ночь на 18 апреля атаковали Харьковщину, в результате чего вражеский БпЛА попал в частный дом в городе Богодухов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Пострадали 42-летний мужчина и 63-летняя женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.
Кроме того, Синегубов заявил, что в результате удара вспыхнул пожар, а также были повреждены три жилых дома и хозяйственные постройки.
На месте вражеского удара работают все экстренные службы, идет ликвидация последствий пожара.
Ранее сообщалось, что российские захватчики вечером 17 апреля атаковали Запорожье ударными беспилотниками, в результате чего ранение получил мужчина.
Мы ранее информировали, что Россия адаптирует тактику под мировой дефицит ракет-перехватчиков, пытаясь истощить нашу систему ПВО круглосуточными атаками.