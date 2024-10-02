В результате удара по Харькову загорелись многоэтажка и десяток автомобилей: видео

По предварительной информации, пострадали восемь человек.

Вечером в среду, 2 октября, после российского авиаудара по Харькову возник пожар в пятиэтажном доме. Также горят 10 автомобилей возле многоэтажки.

В соцсетях публикуют видео с места обстрела.

“Враг попал в пятиэтажное здание между третьим и четвертым этажами. Горят не менее 10 автомобилей”, — сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По его словам, спасатели эвакуируют жителей, ликвидация пожара и поиски пострадавших продолжаются.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что, по предварительной информации, пострадали восемь человек.

В результате удара по Харькову горит дом и автомобили

Напомним, ранее харьковский городской глава Игорь Терехов сообщил о взрывах после обстрела КАБами, которые раздались около 23:00.

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