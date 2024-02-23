В результате удара по Одессе один человек погиб — Силы обороны юга (фото)

В Одессе в результате российской атаки один человек погиб, под завалами здания, которые сейчас разбирают, могут находиться еще люди.

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Об этом сообщили Силы обороны юга.

Враг атаковал Одесщину ударными дронами типа Shahed-131/136. В то же время, из самолетов тактической и стратегической авиации, из акватории Черного моря, направил ракеты типа Х-31П и Х-22. Ракеты потеряли боевую способность в воздухе. Подразделениями противовоздушной обороны было сбито 9 дронов-камикадзе", — говорится в сообщении.

Также военные заявили, что при ликвидации пожара спасатели обнаружили тело одного погибшего.

"Из поврежденного здания удалось освободить охранницу, она не пострадала. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело одного погибшего. По предварительной информации, внутри могли еще находиться люди", — говорится в сообщении.

Последствия удара по Одессе / Фото: t.me/SJTF_Odesa

Последствия удара по Одессе / Фото: t.me/SJTF_Odesa

Напомним, ранее сообщалось, что кафиры из авиации и артиллерии ударили по Сумщине, в результате чего в доме погибли два человека.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия атаковала прифронтовую ТЭС Украины, в результате чего были ранены энергетики.

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