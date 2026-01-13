В результате удара по Одессе повреждено консульство Польши - подробности

Консульство Польши в Одессе

В Одессе вследствие очередной российской атаки по городу получило повреждения здание Генерального консульства Польши.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр в соцсети Х.

По его словам, удар был нанесен во время массированного ночного обстрела Одессы. Взрывная волна и осколки повредили помещение польского консульства, однако персонал учреждения не получил травм и находится в безопасности.

«Еще одна ночь российского террора. В результате ночной бомбардировки был поврежден польский консулат в Одессе. Никто из наших работников не пострадал», — отметил Вевюр.

Представитель польского МИД также выразил благодарность сотрудникам дипломатической службы, которые продолжают работать в Украине в условиях постоянной угрозы.

В МИД Польши не уточнили характер повреждений здания и масштабы нанесенного ущерба.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время российской атаки на Одессу 13 января захватчики повредили объекты на пляже «Ланжерон», а также профессиональный лицей строительства и архитектуры.