В результате удара по Одессе повреждено консульство Польши - подробности
Во время ночной бомбардировки российскими войсками пострадало здание польского консульства.
В Одессе вследствие очередной российской атаки по городу получило повреждения здание Генерального консульства Польши.
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр в соцсети Х.
По его словам, удар был нанесен во время массированного ночного обстрела Одессы. Взрывная волна и осколки повредили помещение польского консульства, однако персонал учреждения не получил травм и находится в безопасности.
«Еще одна ночь российского террора. В результате ночной бомбардировки был поврежден польский консулат в Одессе. Никто из наших работников не пострадал», — отметил Вевюр.
Представитель польского МИД также выразил благодарность сотрудникам дипломатической службы, которые продолжают работать в Украине в условиях постоянной угрозы.
В МИД Польши не уточнили характер повреждений здания и масштабы нанесенного ущерба.
Напомним, ранее мы писали о том, что во время российской атаки на Одессу 13 января захватчики повредили объекты на пляже «Ланжерон», а также профессиональный лицей строительства и архитектуры.