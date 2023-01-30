В результате удара по жилому дому в Харькове есть погибшие

В Харькове под вражеским обстрелом оказался Киевский район города.
Произошло попадание в жилой дом.
Об этом в социальных сетях сообщил глава Харькова Игорь Терехов.
В здании произошел пожар, есть сильные повреждения.
По информации, требующей подтверждения, есть пострадавшие.
Позже стало известно, что предварительно в результате удара по жилому дому в Харькове один человек погиб, трое пострадали.
Всем пострадавшим оказывается помощь.
Спасательные работы продолжаются.
Напомним, что в Харькове в результате российских обстрелов полностью разрушен поверх одного из подъездов.
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