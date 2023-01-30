В результате удара по жилому дому в Харькове есть погибшие

В Харькове под вражеским обстрелом оказался Киевский район города.

Произошло попадание в жилой дом.

Об этом в социальных сетях сообщил глава Харькова Игорь Терехов.

В здании произошел пожар, есть сильные повреждения.

По информации, требующей подтверждения, есть пострадавшие.

Позже стало известно, что предварительно в результате удара по жилому дому в Харькове один человек погиб, трое пострадали.

Всем пострадавшим оказывается помощь.

Спасательные работы продолжаются.

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Напомним, что в Харькове в результате российских обстрелов полностью разрушен поверх одного из подъездов.

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