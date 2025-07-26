В результате удара по ЖК в Днепре погибла 21-летняя девушка и ее муж: что о них известно

Разрушенная российским ударом многоэтажка в Днепре / © Днепровский городской совет

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Ночью 26 июля Днепр оказался под массированной атакой баллистических ракет и дронов. Взрыва в городе и пригороде не стихали. К утру стало известно, что вражеский удар унес жизни трех человек. Еще шестеро пострадали.

Двое жертв российской атаки на Днепр — это молодые супруги, передает 24 Канал.

Что известно о погибших

Россияне ударили по многоэтажке жилого комплекса «Новодворянский». В результате удара была повреждена крыша и верхние этажи дома.

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Именно в этом доме ранения, по данным местных СМИ, получила 21-летняя Лариса Стягайло. Ее муж погиб на месте.

Погибла 21-летняя Лариса Стягайло и ее муж / © из соцсетей

Спасатели смогли достать девушку из-под завалов. Ее срочно доставили в больницу. Медики отчаянно боролись за жизнь молодой днепрянки. Однако, позже стало известно, что она скончалась из-за полученных травм.

Напомним, в результате массированного обстрела в городе Днепр стало известно о погибших. Также искорежена многоэтажка. Повреждены промышленные предприятия. Возникли пожары. В частности, и на парковке — загорелись авто.