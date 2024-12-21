В результате ударов беспилотниками по Харькову пострадали восемь человек, в том числе 12-летний ребенок

Два российских БпЛА атаковали город поздно вечером 20 декабря. Загорелись пожары в многоэтажке и частном домовладении.

Об этом сообщает полиция Харьковской области в сообщении в соцсети.

Первый беспилотник в 21:40 попал в девятиэтажное здание в Салтовском районе. На первом и втором этаже загорелись квартиры. Пострадали шесть человек, среди которых 12-летняя девочка.

Через два часа еще один вражеский беспилотник попал в частный дом на территории Киевского района. Вспыхнул пожар, который скорую потушили спасатели. Два человека пострадали – подверглись острой реакции на стресс.

По словам начальника ГУНП в Харьковской области Петра Токаря, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Он также сообщил, что, по предварительным данным, враг применил против мирного населения беспилотный летальный аппарат «Герань-2».

«Полиция оцепила по периметру место происшествия с целью недопущения посторонних и сохранения вещественных доказательств, документирования последствий вооруженной агрессии российской федерации. Сейчас идет поисковая операция», — сообщил Петр Токарь.

На местах происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, криминалисты, кинологи, спасатели и медики.

У многоэтажки развернута работа штаба Следственного управления ГУНП в Харьковской области, куда можно обратиться с заявлениями об утраченном имуществе.

По факту нарушения законов и обычаев войны возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

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Перед этим в Харькове звучали сирены и объявлялась воздушная тревога.

Напомним, российские захватчики пытаются перенести линию фронта как можно ближе к Харькову. В небе там круглосуточно кружат целые стаи разведывательных и ударных дронов.

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