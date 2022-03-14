В результате войны России против Украины погибли 90 детей — Офис генпрокурора

В результате войны России против Украины погибли 90 детей — Офис генпрокурора

Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.

Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине по состоянию на утро 14 марта погибли 90 детей и более сотни получили ранения.

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Об этом сообщают в Офисе генпрокурора Украины.

Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.

Только вчера в Николаевской области в результате обстрелов гражданской инфраструктуры погибли двое детей и еще двое ранены.

Оккупанты повредили 379 украинских учебных заведений, 59 из которых разрушены полностью. Больше всего разрушений в Донецкой области – 119 учебных учреждений. В Николаевской – 30, Сумской – 28, Киевской – 35, Херсонской – 21, в столице – 24.

Напомним, что из города Угледара Волновахского района Донецкой области эвакуировали 162 человека, среди них – 48 детей.