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В результате вражеских обстрелов на Харьковщине мужчина погиб, женщина получила телесные повреждения

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
463
Время на прочтение
1 мин
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В результате вражеских обстрелов на Харьковщине мужчина погиб, женщина получила телесные повреждения

Враг продолжает обстреливать и убивать мирных людей / Фото: facebook.com/police.kharkov

Вечером 27 мая военные России нанесли удары по городу Купянск и селу Циркуны.

Об этом сообщает полиция в Харьковской области.

В городе Купянск в результате артиллерийских обстрелов погиб 60-летний местный житель. Мужчина находился во дворе дома.

В селе Циркуны получила осколочные ранения женщина 1944 года рождения. Ее доставили в больницу.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.

Следователи открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее речь шла о том, что юг Украины охватили воздушные тревоги.

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Дата публикации
Просмотры
463
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