В результате вражеских обстрелов в Киеве повреждено 397 зданий: когда их будут ремонтировать

В результате вражеских обстрелов в Киеве повреждено 397 зданий: когда их будут ремонтировать

Киев потерпел существенные разрушения в результате вражеских обстрелов.

С начала войны России против Украины в столице частично и полностью повреждено 397 построек.

Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.

"Из них 222 многоквартирных дома, из которых 20 могут быть первоочередно восстановлены. Наша задача до конца лета отремонтировать все поврежденные дома. Опорные конструкции в этих домах не повреждены, вы их еще изучаем, но эксперты говорят, что эти дома мы сможем отремонтировать. Стоимость работ — около 6 млн. евро. Также повреждено по состоянию на сейчас 75 учреждений образования, также 17 заведений здравоохранения, 11 заведений культуры. Это также ложится на плечи общины. Восстановление всего, что я озвучил, будет стоить около 70 млн. евро", – сказал Кличко.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе 10 домов, подвергшихся разрушениям в результате российской агрессии, не подлежат ремонту, их будут разбирать.