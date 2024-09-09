В результате вражеского обстрела в Очакове погибла женщина

В результате вражеского обстрела города Очаков в Николаевской области погибла 70-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram.

Он заявил, что российские захватчики обстреляли город из ствольной артиллерии.

"Вечером россияне обстреляли Очаков из ствольной артиллерии, убили 70-летнюю женщину в собственном доме", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что враг ночью нанес авиационный удар по Сумам, есть погибшие и раненые.

Кроме того, мы ранее информировали, что армия РФ попала в гражданскую инфраструктуру в Полтавской общине.

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