В результате вражеского обстрела Харькова поврежден дом на 480 квартир, есть раненый

Утром коммунальные службы приступят к работе по устранению последствий обстрела.

В результате вражеских обстрелов города Харькова 30 марта был поврежден жилой дом в Шевченковском районе.

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, – информирует Харьковский городской совет в сообщении в социальной сети.

По его словам, ранения получил один человек.

«Прямого попадания, к счастью, не было. Снаряд разорвался у жилого дома. Пострадали гражданские люди. Это большой дом на 480 квартир. Также повреждения получила школа рядом, которая несколько дней назад уже пострадала из-за вражеского удара», — рассказал глава города.

По словам мэра, с утра коммунальные службы начнут работы по устранению последствий обстрела: будут закрывать оконные контуры и обследовать крышу. Повреждения коммуникаций специалисты не обнаружили.

Игорь Терехов призвал харьковчан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, несмотря на усталость от них, и быть максимально осторожными.

Напомним, немецкое издание Bild опубликовало информацию о том, что Россия планирует воевать до 2026 года и захватить Харьков и Днепр.

Депутат Харьковского районного совета Богдан Ткачук заверил, что в Белгородской и Курской областях РФ пока не зафиксировано ударных формирований оккупантов, способных осуществить наступление на Харьков.

В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заверил, что в Харьковской области строят вторую линию обороны.

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