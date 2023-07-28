В результате вражеского обстрела Сумщины уничтожена ферма: погибли более полусотни животных

Стала известна ситуация на пограничии на 21.00 27 июля 2023 года.

В течение дня враг совершил 19 обстрелов. Зафиксировано 87 взрывов.

Об этом пишет Сумская областная военная администрация по социальным сетям.

Россияне били из артиллерии и минометов.

Обстреляно 15 населенных пунктов в 9 территориальных громадах: Краснопольской, Белопольской, Хотинской, Юнаковской, Миропольской, Великописаревской, Новослободской, Эсманской, Зноб-Новгородской.

Белопольская громада: минометный обстрел (3 взрыва), ствольная артиллерия (6 взрывов). Враг уничтожил ферму, погибли более полусотни животных. Также поврежден трансформатор.

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Краснопольская громада: артобстрел из САУ (13 взрывов), минометный (14 взрывов).

Юношеская громада: минометный обстрел (8 взрывов), САУ (4 взрыва), артобстрел (3 взрыва)

После обстрела произошло возгорание пшеничного поля, поврежден частный жилой дом. Ранено 1 гражданское лицо.

Эсманская громада: миномет (3 взрыва).

Миропольская громада: миномет(8 взрывов).

Новослободская громада: минометный обстрел (7 взрывов). Поврежден ЛЭП.

Великописаревская громада: минометный обстрел (5 взрывов).

Хотинская громада: минометный обстрел (8 взрывов). Поврежден частный жилой дом, летняя кухня.

Зноб-новгородская громада: миномет (5 взрывов).

Напомним, вечером 21 июля оккупанты сбросили авиабомбы на Нью-Йорк на Донетчине. В результате атаки четверо погибших и трое раненых. Взрывными волнами повреждены объекты жилой застройки и хозяйственные постройки.

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