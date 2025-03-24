В результате вражеской атаки на Запорожье пострадала женщина

Медики предоставили ей необходимую помощь на месте.

В результате вражеской атаки на Запорожье 24 марта 2025 года взрывной волной и обломками повреждены окна многоэтажек, гараж и частные дома, расположенные поблизости.

Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в сообщении в соцсетях.

Из-за вражеской атаки получили ранения 54-летняя женщина.

Медики предоставили ей необходимую помощь на месте. От госпитализации пострадавшая отказалась.

Напомним, вечером, 21 марта, российская армия массированно атаковала город Запорожье ударными дронами-камикадзе. Погибли три человека, еще 12 — травмированы.

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