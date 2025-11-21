В результате вражеской атаки в Одессе есть пострадавшие: поврежден жилой дом и предприятие

Одесса / © Facebook / Сергей Лысак

В результате очередной вражеской атаки на Одессу зафиксированы повреждения жилого дома и одного из местных предприятий.

Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак .

По его словам, пострадали четыре человека. Одному человеку медицинская помощь была оказана на месте. Трое других получили ожоги и взрывные травмы и были госпитализированы. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

На месте продолжают работать экстренные и специализированные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки и уточнение масштабов нанесенного ущерба.

Ранее сообщалось, что в Тернополе выросло количество погибших после удара РФ.

Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего человека. Это 28 жертв российских обстрелов.