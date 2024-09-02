В результате вражеской атаки зафиксировано несколько попаданий в Харькове

Находитесь в укрытиях.
В ночь на 2 сентября Россия снова атаковала Украину ударными беспилотниками.
Подобная атака продолжается и на Харьков.
Зафиксировано несколько попаданий в Харькове.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Есть повреждения частного дома, другой гражданской инфраструктуры.
На эту минуту – без пострадавших.
"Угроза для города продолжается – Харьков под ударом вражеских БПЛА. Не покидайте укрытие!", – сообщает телеграмм-канал бригадного генерала юстиции Сергея Мельника "Марселя".
"Зафиксировано попадание двух шахедов: в Киевском районе города — в частный жилой дом, в Слободском районе — вблизи образовательного учреждения. Предварительно обошлось без пострадавших", — добавил глава города Игорь Терехов.
Напомним, 1 сентября, когда Россия атаковала в Харькове ТРЦ, "Новую почту", "Дворец спорта", президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что должны быть привлечены все необходимые силы мира для того, чтобы остановить этот российский террор.
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