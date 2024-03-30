В результате взрыва в доме в Белой Церкви погиб человек: подробности, видео с места событий

В Белой Церкви произошел трагический инцидент — мощный взрыв в многоквартирном доме унес жизни одного человека, еще троих, среди которых и малолетний ребенок, удалось спасти.

В результате взрыва в многоквартирном доме в Белой Церкви погиб человек. Еще троих, в том числе ребенка, удалось спасти.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киевской области.

Отмечено, что спасенный ребенок 2016 года рождения. Информации о погибшем лице пока нет.

Последствия взрыва дома в Белой Церкви 30 марта / Фото: ГСЧС в Киевской области

Последствия взрыва дома в Белой Церкви 30 марта / Фото: ГСЧС в Киевской области

Последствия взрыва дома в Белой Церкви 30 марта / Фото: ГСЧС в Киевской области

Последствия взрыва дома в Белой Церкви 30 марта / Фото: ГСЧС в Киевской области

Напомним, 30 марта в 14:56 в городе Белая Церковь в Киевской области произошел мощный взрыв в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по переулку Грузинскому.

По предварительным данным, в результате взрыва неустановленного предмета разрушилось железобетонное перекрытие со 2-го по 5-й этаж. Балкон на 3-м этаже полностью разрушен, еще один балкон поврежден частично. Пожар, возникший после взрыва, охватил квартиры на 3-м и 4-м этажах.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели ГСЧС. К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлечены 35 человек, в том числе 2 психолога ГСЧС, и 9 единиц спецтехники. Дополнительно на место происшествия направлено 10 человек и 2 единицы техники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС из Киева. В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы на месте взрыва.

Взрыв в доме в Белой Церкви: видео последствий

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