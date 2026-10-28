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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В результате взрыва в Сумской области погибли два сапера: что известно

Один из саперов скончался на месте, другого в критическом состоянии доставили в больницу, но медики не смогли спасти ему жизнь.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Предупреждение о минах

Предупреждение о минах / © Оперативное командование "Запад"

В Шосткинском районе Сумской областиво время гуманитарного разминирования взорвался российский боеприпас. В результате взрыва погибли двое саперов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям — 32-летний Александр Ковальчук и 39-летний Денис Сидорич.

Об этом 28 октября сообщил глава ГСЧС Украины Андрей Даник.

«Сегодня семья спасателей переживает еще одну тяжелую утрату», — написал он, выразив соболезнования близким погибших.

Оба сапера служили в Мобильном спасательном центре быстрого реагирования «Сумы» ГСЧС Украины. Они погибли при выполнении задачи по очистке украинской территории от взрывоопасных предметов.

Один из саперов скончался на месте, другого в критическом состоянии доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти ему жизнь.

Александр Ковальчук

32-летний майор службы гражданской защиты Александр Ковальчук занимал должность начальника группы механизированного разминирования. Он посвятил работе в ГСЧС более 15 лет, пройдя путь от курсанта факультета гражданской защиты до руководителя подразделения.

По словам Даника, за годами службы Александра стояли профессиональная подготовка, опыт и ответственность за безопасность людей.

У погибшего остались жена, четырёхлетний сын и родители.

Денис Сидорич

Денис Сидорич присоединился к ГСЧС после начала полномасштабной войны

39-летний мастер-сержант службы гражданской защиты Денис Сидорич работал сапером-оператором. В ряды ГСЧС он вступил в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Как отметил глава ГСЧС, в самое тяжелое для страны время Денис выбрал службу, которая ежедневно требовала от него профессиональных знаний, выдержки и мужества.

У него остались жена, восьмилетний сын и родители.

В ГСЧС выразили соболезнования семьям погибших

Андрей Даник подчеркнул, что Александра Ковальчука и Дениса Сидорича объединяли преданность своему делу, ответственность за жизни других и готовность работать там, где их помощь была необходима.

«Они погибли при исполнении служебных обязанностей, очищая украинскую землю от смертоносного российского оружия», — отметил глава ГСЧС.

Даник от имени спасателей выразил соболезнования близким погибших и подчеркнул, что никакие слова не могут облегчить их боль.

«Светлая память Александру Ковальчуку и Денису Сидоричу. Спасибо вам за службу. За всё, что вы сделали для людей и Украины. Низкий поклон!» — написал глава ГСЧС.

Напомним, ранее в Харькове враг нанес удар по городу с помощью беспилотника. После прибытия спасателей на место пожара оккупанты нанесли повторный удар.

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