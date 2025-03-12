В результате взрывов в Ивано-Франковске погиб несовершеннолетний — городской голова

Еще один потерял две конечности и находится в тяжелом состоянии.

В результате произошедших 11 марта взрывов в Ивано-Франковске погиб один несовершеннолетний подросток.

Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Еще один несовершеннолетний потерял две конечности и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Он заявил, что еще два человека, пострадавшие в результате взрыва, не нуждались в госпитализации и получили помощь на месте.

"Два взрыва произошли на одной улице. Второй взрыв произошел в квартире, погибших нет, четверо человек легко пострадали. Следователи проверяют, связаны ли эти два взрыва. Пожар локализован", — заявил Марцинков.

Взорвались неизвестные устройства, взрывотехники выясняют, что это были за устройства, отметил Руслан Марцинкив и призвал быть внимательными к неизвестным вещам.

Ранее сообщалось, что по информации, предоставленной правоохранителями, в обоих случаях взорвались неизвестные предметы. Один взрыв произошел на крыше жилого дома, что повлекло за собой пожар.

Мы ранее информировали, что по словам очевидцев, взрыв, после которого вечером вторника, 11 марта, загорелась крыша жилого дома в Ивано-Франковске, произошел из-за падения постороннего предмета.

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