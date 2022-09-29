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В РФ для войны в Украине готовятся перебросить 400 "зэков"

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В РФ для войны в Украине готовятся перебросить 400 "зэков"

Фото: Минобороны Украины

В России продолжают набирать заключенных для войны против Украины.

Сейчас в Ростовской области тренировки проходят четыре сотни "зэков".

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Российское военное руководство продолжает принимать меры по восполнению потерь в живой силе, в частности, комплектовать свои подразделения за счет заключенных. По имеющейся информации, в учебный центр на территории Ростовской области прибыло около 400 человек указанной категории. Их подготовка будет продолжаться до 30 сентября этого года", — сообщили в Генштабе.

Как сообщалось, Евгений Пригожин вербует российских заключенных в одной из мордовских колоний для войны в Украине. Максимальный возраст, по словам Пригожина, условен. Он намекает, что готов брать хоть стариков, лишь бы они согласились ехать "мясом" в Украину.

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