В РФ для войны в Украине готовятся перебросить 400 "зэков"

В России продолжают набирать заключенных для войны против Украины.

Сейчас в Ростовской области тренировки проходят четыре сотни "зэков".

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Российское военное руководство продолжает принимать меры по восполнению потерь в живой силе, в частности, комплектовать свои подразделения за счет заключенных. По имеющейся информации, в учебный центр на территории Ростовской области прибыло около 400 человек указанной категории. Их подготовка будет продолжаться до 30 сентября этого года", — сообщили в Генштабе.

Как сообщалось, Евгений Пригожин вербует российских заключенных в одной из мордовских колоний для войны в Украине. Максимальный возраст, по словам Пригожина, условен. Он намекает, что готов брать хоть стариков, лишь бы они согласились ехать "мясом" в Украину.

Читайте также: