В РФ горит НПЗ, Байден срочно обратился к народу США: главные новости ночи 9 февраля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
- В ряде регионов воздушная тревога из-за угрозы БПЛА Читать далее –>
- В Москве загорелась многоэтажка: площадь возгорания 4000 квадратных метров (видео) Читать дальше –>
- Путин в интервью провокатору Карлсону заявил, что "Украина и Россия договорятся между собой" Читать далее –>
- В РФ после "прилетов" загорелся нефтеперерабатывающий завод (видео) Читать далее –>
- Байден выступил с незапланированным обращением к народу Читать далее –>
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