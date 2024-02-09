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В РФ горит НПЗ, Байден срочно обратился к народу США: главные новости ночи 9 февраля 2024 года

В РФ горит НПЗ, Байден срочно обратился к народу США: главные новости ночи 9 февраля 2024 года

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

  • В ряде регионов воздушная тревога из-за угрозы БПЛА Читать далее –>
  • В Москве загорелась многоэтажка: площадь возгорания 4000 квадратных метров (видео) Читать дальше –>
  • Путин в интервью провокатору Карлсону заявил, что "Украина и Россия договорятся между собой" Читать далее –>
  • В РФ после "прилетов" загорелся нефтеперерабатывающий завод (видео) Читать далее –>
  • Байден выступил с незапланированным обращением к народу Читать далее –>

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