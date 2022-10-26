В РФ из-за больших потерь в ряды ВС зазывают выживших оккупантов, чтобы вернуть их в Украину

В России уговаривают оккупантов, получивших ранения в Украине, вернуться на фронт.

В ВС РФ обеспокоены потерями в своих рядах, поэтому снова ищут пути их пополнения. Как вариант – зазывают в Украину тех, кого не добили ВСУ.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"В российской федерации осуществляется поиск дополнительных источников пополнения боевых потерь. Продолжается работа с уволенными из-за ранений военнослужащими. Им предлагают пройти переобучение на учетные специальности, связанные с меньшим объемом физической нагрузки", — говорится в сообщении.

Напомним, что за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 480 оккупантов. К 25 октября человеческие потери врага составляют около 68 420 человек.

Ранее оккупанты пытались улучшить свои позиции на южном направлении и пытались прорвать позиции Сил обороны при поддержке БМП. Дважды был дан стрелковый бой. Украинские защитники отбили нападение и попали в БМП.