В РФ катастрофа на фронте из-за блокирования Starlink: масштабный блэкаут, управление войсками парализовано

Терминал Starlink / © reuters.com

Реклама

Первые шаги по ограничению несанкционированного использования сети Starlink в России уже принесли результаты: у противника на фронтах не то что проблема, у противника — катастрофа.

Об этом сообщил советник министра обороны по вопросам оборонных технологий, эксперт по БпЛА Сергей «Флэш» Бескрестнов в Telegram.

«У противника на фронтах даже не проблема, у противника катастрофа. Все управление войсками легло. На многих участках остановлены штурмовые действия», — написал он.

Реклама

Telegram-канал Insaider пишет о том, что заблокировано 550 тысяч станций Starlink в ВС РФ, и приводит скриншоты российских солдат.

Что касается украинских военных, то выяснилось, что были проблемы у тех, кто не подал оперативно списки на частные «Старлинки». Сергей Бескрестнов отметил, что процесс обработки продолжается.

Что предшествовало

Напомним, ранее в США бизнесмен Илон Маск сообщил об успехах в вопросе блокировки Starlink для РФ.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заверил в дальнейшем сотрудничестве с SpaceX. По его словам, украинская сторона активно сотрудничает с командой Маска над следующими важными действиями. Федоров поблагодарил Маска за поддержку.

Реклама

Как известно, Starlink от SpaceX играет ключевую роль в обеспечении связи для Украины во время войны. Ранее сеть использовалась для оперативного управления коммуникациями и поддержки безопасности на передовой.