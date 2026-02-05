- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 877
- Время на прочтение
- 1 мин
В РФ катастрофа на фронте из-за блокирования Starlink: масштабный блэкаут, управление войсками парализовано
Все управление российскими оккупационными войсками на фронте в Украине легло, на многих участках остановлены штурмовые действия, отметил Сергей «Флэш» Бескрестнов.
Первые шаги по ограничению несанкционированного использования сети Starlink в России уже принесли результаты: у противника на фронтах не то что проблема, у противника — катастрофа.
Об этом сообщил советник министра обороны по вопросам оборонных технологий, эксперт по БпЛА Сергей «Флэш» Бескрестнов в Telegram.
«У противника на фронтах даже не проблема, у противника катастрофа. Все управление войсками легло. На многих участках остановлены штурмовые действия», — написал он.
Telegram-канал Insaider пишет о том, что заблокировано 550 тысяч станций Starlink в ВС РФ, и приводит скриншоты российских солдат.
Что касается украинских военных, то выяснилось, что были проблемы у тех, кто не подал оперативно списки на частные «Старлинки». Сергей Бескрестнов отметил, что процесс обработки продолжается.
Что предшествовало
Напомним, ранее в США бизнесмен Илон Маск сообщил об успехах в вопросе блокировки Starlink для РФ.
Министр обороны Украины Михаил Федоров заверил в дальнейшем сотрудничестве с SpaceX. По его словам, украинская сторона активно сотрудничает с командой Маска над следующими важными действиями. Федоров поблагодарил Маска за поддержку.
Как известно, Starlink от SpaceX играет ключевую роль в обеспечении связи для Украины во время войны. Ранее сеть использовалась для оперативного управления коммуникациями и поддержки безопасности на передовой.