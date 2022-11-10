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В РФ набирают стражей порядка для перебрасывания на временно захваченные территории Украины — Генштаб

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В РФ набирают стражей порядка для перебрасывания на временно захваченные территории Украины — Генштаб

Фото: Associated Press

В России правоохранительные органы обязывают собирать среди своих желающих уехать в Украину.

В РФ принялись собирать правоохранителей для отправки в Украину.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"В органы внутренних дел РФ в городе Тольятти Самарской области поступило распоряжение набрать 1000 кандидатов для службы на временно оккупированных территориях Украины. Одновременно, на химических предприятиях города, проводится работа по дополнительному сбору средств для поддержки регионального подразделения. Это вызывает возмущение работников, у которых и без этого ежемесячно высчитываются средства в поддержку мобилизованных, участвующих в войне на территории Украины", – говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, что в Беларуси военнослужащие ВС собрали средства и в качестве "братской помощи" закупили мотострелковом полку ВС РФ аптечки, "разгрузки" и другую экипировку.

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Дата публикации
Просмотры
321
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