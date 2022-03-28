В РФ наблюдается существенное уменьшение арсенала ракетного вооружения - Генштаб

В условиях действий международных санкций на запрет поставки высокотехнологичной продукции для России процесс импортозамещения будет иметь длительный эффект.

Приведение предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, вовлеченных в производство ракет, на круглосуточный режим работы свидетельствует о существенном уменьшении арсенала ракетного вооружения.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

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"В условиях действий международных санкций на запрет поставки высокотехнологичной продукции для российской федерации, процесс импортозамещения будет иметь длительный эффект, учитывая отсутствие близкой перспективы самостоятельного изготовления высокотехнологичного радиоэлектронного оборудования, являющегося важным компонентом технологического процесса изготовления ракет", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия продолжает наращивать свои войска возле Киева. Они пытаются оцепить украинскую столицу.

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