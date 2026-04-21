В РФ начался "бунт" из-за украинских ударов в тылы Кремля: порвало даже пропагандистов — ISW

Удары по российским НПЗ

Российские войска продолжают демонстрировать беспомощность по защите стратегических объектов от регулярных украинских атак. Очередной целью стал нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 20 апреля.

Удар по Туапсе: что известно

По данным Генштаба ВСУ, в ночь на 20 апреля украинские силы нанесли успешный удар по нефтебазе НПЗ в городе Туапсе (Краснодарский край).

Геолокационные кадры за 20 апреля зафиксировали масштабные пожары на территории завода.

Местные власти Краснодарского края были вынуждены признать факт атаки и возгорания.

Системное уничтожение логистики врага

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что это лишь часть масштабной волны ударов по военной, энергетической и портовой инфраструктуре региона. Только за последнее время под прицелом оказались:

5-6 апреля: нефтяной терминал «Шесхарис» и фрегат класса «Адмирал Григорьевич» возле Новороссийска.

8-11 апреля: нефтеперекачивающая станция в Крымске.

15–16 апреля: порт «Нефтеэкспорт» и нефтебаза в Туапсе.

17-18 апреля: нефтеперекачивающая станция в Тихорецке.

18-19 апреля: морской порт в Ейске.

Внутренние конфликты в РФ

Ситуация вызвала возмущение даже среди российских пропагандистов. Ультранационалистический канал «Царьград» подверг жесткой критике власти Краснодарского края за: отправку в Москву «красивых отчетов» с ложной информацией, а также за приоритет курортного сезона над безопасностью: власть сосредоточена на открытии пляжей для туристов, игнорируя постоянные атаки дронов и разлив.

ПВО РФ не успевает за ВСУ

Эксперты отмечают, что из-за огромной территории РФ и рассредоточенности объектов, российские силы не в состоянии обеспечить надежную оборону всей критической инфраструктуры. На этом фоне губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уже начал самостоятельно усиливать региональную ПВО, признавая эффективность украинских ударов.

«Нефтяной дождь» после атак по НПЗ в Туапсе

Напомним, после повторных атак на Туапсинский НПЗ в России город накрыл маслянистым дождем, а в акватории Черного моря разлилось гигантское нефтяное пятно. В школах и детсадах отменили занятия. По словам местных жителей, утром 20 апреля после повторной атаки на Туапсинский НПЗ в городе наблюдались необычные осадки.

«Все вокруг покрылось маслянистой пленкой и черными шариками. Сначала думали, что обычная пыль, а потом поняли, что больше похоже на сгоревшие следы нефти», — рассказали очевидцы.