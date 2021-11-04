В РФ назвали предварительную причину авиакатастрофы белорусского Ан-12 с украинцами на борту

В РФ назвали предварительную причину авиакатастрофы белорусского Ан-12 с украинцами на борту

Самолет с семью пассажирами, в том числе двумя украинцами, на борту разбился и вспыхнул. Весь экипаж погиб.

Причиной авиакатастрофы в Иркутской области РФ белорусского самолета Ан-12 с украинцами на борту мог стать ледяной дождь.

Об этом со ссылкой на ознакомленный с ходом расследования источник сообщает "Интерфакс".

"Первичные данные — в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца — говорят в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг", — указал собеседник издания.

По его данным, наряду с рулем высоты могли обледенеть элементы механизации крыла. В то же время сопутствующими факторами могли стать перегруз и неверная центровка груза воздушного судна: "Самолет по сути стал неуправляемым и упал с высоты".

Как сообщалось, грузовой самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" разбился в среду, 3 ноября, вблизи села Пивовариха в семи километрах от Иркутска. Падение воздушного судна повлекло за собой пожар.

В момент инцидента на борту находились семь человек: двое россиян, трое граждан Белоруссии и двое украинцев, в том числе 50-летний второй пилот Олег Щучка и 60-летний Александр Чуприенко. Все они погибли.

Вечером на месте происшествия обнаружили сильно поврежденный из-за пожара бортовой самописец самолета.

Известно, что борт летел из Якутска, возвращаясь в аэропорт базирования после перевозки продуктов и хозтоваров на Чукотку. На высоте 240 метров экипаж запросил у диспетчера уход на второй круг, после чего его метка на радаре исчезла.

Российские правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

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