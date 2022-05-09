В РФ оккупанты и их семьи массово обращаются к юристам

В РФ оккупанты и их семьи массово обращаются к юристам

Военнослужащие РФ не хотят участвовать в "спецоперации" в Украине и не хотят быть за это наказаны в России.

Поэтому многие из них обращаются за правовой помощью.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

"Военнослужащие ВС РФ и их семьи массово консультируются с юристами об ответственности за отказ участия в специальной военной операции на территории Украины. По словам юристов "специальная военная операция" на территории Украины не является войной, поэтому отказ принимать в ней участие подпадает под статью 42 УК РФ "Неисполнение незаконного приказа или распоряжения" и исключает уголовную ответственность", – проинформировал Цымбалюк.

Он добавил, что наоборот, командиры и начальники, отдающие незаконные приказы, по законодательству РФ понесут уголовную ответственность.

Напомним, что в Запорожской области оккупанты были двинулись на позиции ВСУ, но получили "на орехи" и вынуждены были убежать. При чем невредимые русские воины так спешили покинуть поле боя, что "забыли" раненых и убитых.

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