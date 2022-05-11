Не сообщили даже родным и не идентифицировали: в РФ скрыто похоронили более 70 десантников, погибших в Украине

Россия продолжает скрывать потери в войне против Украины.
Из-за обилия погибших их начали хоронить на закрытых похронах.
Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.
"Высшее военно-политическое руководство РФ продолжает скрывать количество и личности погибших военнослужащих в ходе специальной военной операции" на территории Украины.
На прошлой неделе на кладбище в Михайловске (Ставропольский край) прошли похороны 74 десантника из 247 десантно-штурмового полка (в/ч 54801, Ставрополь) 76 десантно-штурмовой дивизии. Похороны были закрыты, без присутствия желающих попрощаться, большинство военнослужащих были не идентифицированы", — говорит журналист.
Он отметил, что родственники погибших, смерть которых подтвердили или предполагают, не были поставлены в известность о проведении похорон.
Напомним, что в РФ оккупанты и их семьи массово обращаются к юристам. Военнослужащие РФ не хотят участвовать в "спецоперации" в Украине и не хотят быть за это наказаны в России.
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