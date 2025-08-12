- Дата публикации
В РФ прибудут новые войска из КНДР: сколько их и перебросят ли в Украину
По словам заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого, на территории РФ уже находится около 11 тысяч северокорейских военных, а в скором времени ожидается прибытие еще 6 тысяч.
Северная Корея углубляет свое военное сотрудничество с Россией, отправляя туда военный контингент. По данным украинской разведки, на территории европейской части РФ. В частности, в Курской и Белгородской областях, уже находится около 11 тысяч северокорейских солдат.
Об этом заявил заместитель начальника ГУР Вадима Скибицкого для Суспильне.
Кроме того, ожидается прибытие новой группы в 6 тысяч военнослужащих. По предварительной информации, они будут выполнять вспомогательные функции: разминирование, инженерные работы и восстановление инфраструктуры.
«Мы ожидаем прибытия первой партии, около 1200 военнослужащих вооруженных сил Северной Кореи, именно в Курскую область», — добавил он.
Скибицкий отмечает, что для КНДР такое сотрудничество чрезвычайно ценно, поскольку оно позволяет получить уникальный опыт ведения современной войны. Северокорейские военные изучают тактику применения дронов, артиллерии и штурмовых групп, что делает их одной из наиболее осведомленных в этой сфере армий.
Ранее сообщалось, у украинского военного командования нет данных о том, перебросит ли Россия солдат из Северной Кореи. другие направления на фронте для участия в боевых действиях.