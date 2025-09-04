В РФ проблемы со стратегической авиацией: три борта не смогли обстрелять Украину

Ту-160. Фото иллюстративное / © Википедия

Минувшей ночью во время ракетного удара по Украине два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 не смогли выполнить пуск ракет.

Об этом пишет пропагандистский российский Telegram-канал «Досье Шпиона».

В частности, стратегический бомбардировщик «Иван Ярыгин», не осуществивший пуски ракет из-за выхода из строя механизма пусковой установки. А бомбардировщик «Алексей Плохов» попал под удар молнии, повредившей стекло в кабине пилотов. Поэтому экипаж оставил обстрел по Украине вернулся на аэродром.

Еще один самолет, тип которого не уточняют, также должен был лететь «на боевую задачу», то есть пускать ракеты на мирные украинские города, но не смог слететь с аэродрома в Энгельсе. Причина неизвестна.

Напомним, что минувшей ночью РФ запустила по Украине более полутысячи дронов и ракет. ТСН.ua собрал все, что известно об этой атаке.