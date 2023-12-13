В РФ работает по три хакера на одного украинского: подробности

Россия неоднократно пыталась атаковать украинские порталы. Для этого были привлечены спецслужбы, военная разведка и ФСБ.

Среднее соотношение русских и украинских хакеров составляет 1 к 3.

Об этом рассказал военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 годов Иван Ступак в эфире телеканала "Эспрессо".

"Что касается атаки на "Киевстар", СБУ открыло 8 уголовных производств. РФ не впервые пытается атаковать. Однако, раньше это были банки, государственные учреждения, сайты. У россиян есть серьезные киберспециалисты, привлекающие спецслужбы, военная разведка и ФСБ. Среднее соотношение российских хакеров и украинских в этом противостоянии 1 к 3. К сожалению, не в нашу пользу", — рассказал он.

По его словам, в начале войны Украине помогали иностранные специалисты, поэтому мы были впереди. Но сейчас россияне подключили больше разных организаций, сообществ и отдельных хакеров. Он рассказал, каким образом россияне привлекают людей к сотрудничеству.

"На кого давят и шантажируют привлечением к ответственности за старые дела. Большое количество хакеров в РФ находится в розыске ФБР, государств ЕС или мира. Вот им и говорят: "Если ты работаешь на нас, делаешь то, что мы говорим, тогда ты на экстрадицию не уедешь". Вот так они и работают", — объяснил военный эксперт.

Напомним, в СБУ подтвердили, что хакерскую атаку на сеть крупнейшего мобильного оператора "Киевстар" совершила одна из российских группировок. Ранее в СМИ сообщалось о группе хакеров "Солнцепек". Они заявили, что атаковала сеть "Киевстар" якобы из-за того, что компания помогает ВСУ.

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