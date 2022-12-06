В РФ раскритиковали командование за "хлопки" на военных аэродромах — ISW

Гнев из-за неспособности российских военных предотвратить украинские удары по российским стратегическим авиабазам на расстоянии более 280 миль от украинских позиций перевесил похвалу за последний раунд ударов против Украины среди сообщества российских милблогеров.

Об этом идет речь в ежедневном аналитическом отчете американского Института изучения войны.

Российские военные блогеры засыпали критикой российские власти за то, что они не предусмотрели и не предотвратили удары беспилотников по авиабазам "Энгельс-2" и "Дягилево" вчера, 5 декабря.

Отдельные милблогеры отметили, что российские военные официальные лица не защищали должным образом авиабазы, причем некоторые предполагают, что российские официальные лица не защищали должным образом базы, несмотря на то, что они знали, что они явные цели для украинских ударов.

Военные блогеры начали заявлять об украинских ДРГ внутри России, и что даже Москва находится под угрозой с территории Украины и призвали усилить ответные удары против Украины и контртеррористические меры на территории России.

Также военные блогеры пожаловались, что российские военные чиновники не прислушиваются к их мнению и предположили, что удары по авиабазам "Энгельс-2" и "Дягилево" угрожают легитимности России как ядерного государства, поскольку удары повредили самолеты, способные нести несколько ядерных боеприпасов.

Напомним, что вчера на двух российских аэродромах в России в Саратове и Рязани было неспокойно. В Рязани внезапно вспыхнул бензовоз, повредивший самолет Ту-95. Также есть погибшие и раненые.

Под Саратовом неизвестный беспилотник атаковал военный ародром. В результате взрыва повреждены два самолета Ту-95, наносившие ракетные удары по территории Украины.

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