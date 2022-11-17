В РФ рекламируют принудительное усыновление украинских детей, а Кадыров забирает "трудных подростков" в Чечню — ISW

Российские источники и доверенные лица откровенно рекламируют принудительное усыновление украинских детей в семье. Сообщают о 150 тысячах принудительно вывезенных маленьких украинцев.

Об этом говорится в ежедневном отчете американского института по изучению войны (ISW).

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В отчете Института отмечается, что известные российские военные блогеры начали тиражировать многосерийный документальный сериал о нескольких украинских детях из Донбасса, усыновленных в российских семьях. В документальном сериале утверждается, что только в 2022 году российские чиновники эвакуировали из Донбасса более 150 тысяч детей.

"Непонятно, как именно российские источники подсчитывают эту цифру, поскольку украинские чиновники раньше оценивали эту цифру в 6-8 тысяч", — отметили аналитики Института.

Отмечается, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сотрудничает с уполномоченным РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой над тем, чтобы "трудные подростки" из разных регионов России и оккупированных Донецкой и Луганской областей были доставлены в Чечню для "профилактической работы" и " военно-патриотического воспитания».

Львова-Белова постоянно выступает за депортацию и усыновление украинских детей и сама усыновила ребенка из Мариуполя.

"Программы принудительного усыновления и депортация детей под видом программ отпуска и реабилитации, вероятно, составляют основу массовой российской кампании по депопуляции, которая может быть равнозначна нарушению Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и представляет более широкий этнический характер", — говорится в сообщении Института.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, сколько украинских детей принудительно депортировали в Россию. По информации президента, речь идет о по меньшей мере 11 тысячах детей.

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