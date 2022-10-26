В РФ российского военного спутали с украинским диверсантом и застрелили: свидетелям приказали молчать

В Белгородской области на границе с Украиной был убит российский срочник. По факту убийства возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщает "Сибирь. Реалии".

По словам матери убитого срочника Дениса Таскаева, его застрелил сослуживец, принявший пострадавшего за военного ВСУ.

"Следователь сказал, что была перестрелка с разведывательными диверсионными группами, ребята были "на взводе". Денис спускался в блиндаж (для отдыха после суточного караула), и сослуживец с испуга принял его за чужого", — пересказывает слова следователя мать убитого срочника Дениса Таскаева Татьяна Кулишова.

Женщина сомневается в версии следствия, поскольку ранение у сына было со стороны. Сначала командир роты говорил Кулишовой, что ее сын погиб в перестрелке с украинскими военнослужащими в ночь с 15 на 16 октября.

"После возбуждения дела ротный на связь со мной не вышел. Когда я сказала следователю, что Денис погиб во время стрельбы с украинцами, он удивился: "Как так? Я не знаю, почему вам так сказали", — говорит Татьяна.

По словам женщины, судмедэксперты разрешили забрать тело для погребения, но гроб до сих пор не доставили в Новосибирск.

Один из сослуживцев Таскаева рассказал матери, что им приказали молчать о случившемся, "если они не хотят оказаться на месте Дениса".

Женщина говорит, что конфликтов у ее сына с сослуживцами не было, поскольку у них с сыном были очень доверительные отношения, и он ей все рассказывал.

Денис Таскаев был призван в ВС РФ в декабре прошлого года. Он не сказал матери его последнее точное место дислокации, однако отмечал, что он находится менее чем в километре от украинской границы, а его участок периодически попадал под минометные обстрелы.

Власти Белгородской области официально о гибели Дениса Таскаева не сообщали. Факт смерти срочника подтвердили только в военной прокуратуре Гусевского гарнизона в Калининградской области.

Напомним, что в Белгородской области на военном полигоне во время мобилизованных учений произошла стрельба. Двое Таджикистана развернули минометы в сторону мобилизованных и открыли огонь. по официальным данным погибли 11 мобилизованных и офицеров, 15 получили ранения.

Читайте также: