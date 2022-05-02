В РФ рота солдат во главе с командиром отказалась ехать в Украину — Цымбалюк

Из-за больших потерь личного состава в Украине оккупанты отказываются от участия в "специальной военной операции".
Иногда воевать на территории Украины отказываются целыми подразделениями.
Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.
Военнослужащие Российской Федерации продолжают отказываться от участия в "специальной военной операции" на территории Украины. В частности, одна из рот 21 отдельной мотострелковой бригады(в/ч 12128, Тоцкое-2, Оренбургская обл.) в полном составе, включая командира, отказалась от отбытия на территорию Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Харьковской области подразделения из состава БТГр 288 артиллерийской бригады (в/ч 30683, Мулине) понесут потери. ВСУ уничтожили реактивную артиллерийскую батарею из 9К57 "Ураган".
Также наемники ППК "Вагнер" пытались атаковать позиции ВСУ в Луганской области и понесли потери. Атака была неудачной, "вагнеровцы" получили на орехи от украинских защитников и направили пятками.
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