В РФ украинка родила после изнасилования оккупантом и выбросила младенца: ее будут судить

Украинка боится признаться, что стала жертвой насилия со стороны оккупанта, ведь этим в России она еще больше ухудшит свое положение.

В России жительница Украины родила после изнасилования российским оккупантом и выбросила младенца. На нее россияне завели уголовное дело.

Об этом сообщает "Новая газета. Балтия".

Как говорится в издании, в марте 2023 года жительница "одного из южных городов" России нашла в мусорном баке новорожденную девочку, обернутую в плед.

Силовики по камерам отследили женщину, которая выбросила младенца. Ею оказалась мать ребенка – украинка из оккупированного российскими захватчика города. Переехала она в РФ добровольно или была депортирована – не уточняется.

Адвокат выяснила, что ее подзащитная забеременела в результате изнасилования российским оккупантом.

"Она сначала долго не могла решиться на аборт, потом было поздно, потом думала, что родит и сможет полюбить, потому что какой-то психолог ей сказал, что "тут нет единого верного решения, наполовину этот ребёнок всё же твой". А потом родила – родила дома (родственники пустили ее пожить в квартиру, которую раньше сдавали) и ее накрыло так, что на следующий день она просто вынесла младенца на помойку, и всё", – говорит российский адвокат.

Сначала жертва изнасилования это скрывала, потому что боялась, что этим еще больше усугубит свое положение, ведь в РФ ее могли обвинить в "дискредитации российской армии".

"Она мне рассказала об этом аж на третий месяц. Говорю: "Мы это используем в суде". А она так испугалась, у нее началась паника, и она сказала, что "это нельзя никому рассказывать". И так мы (российскому. — ред.) суду этого и не рассказали. Я пыталась придумать, как всё же убедить ее заявить об изнасиловании, но коллеги потом отрезвили меня: сказали, что, учитывая бл**ство, которое творится вокруг, этот ее рассказ может сыграть против нее же. Сейчас она ждет приговор", — подытожила адвокат.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине трое оккупантов по очереди изнасиловали девушку.

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