В РФ заявили, что СБУ готовит провокацию на химзаводе под Харьковом, который уничтжили 10 лет назад

Завод существует только на картах.

В Минобороны РФ рассказали, что СБУ готовит провокацию на химзаводе под Харьковом.

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"По подтвержденной информации, в городе Первомайский Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ. На территории производственного объединения "Химпром" сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 тоннами хлора. Данное хранилище планируется взорвать для обвинения Вооруженных сил России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей", - заявил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Но завод "Химпром" существует только на картах.

"В ближайшее время будет ликвидировано одно из некогда крупнейших химических предприятий Украины — ГП „Химпром”. Сейчас стало известно, что восстановить работу первомайского „Химпрома” уже невозможно: в ближайшее время ГП будет стерто с карты химической отрасли Украины", - писал в 2012 году сайт Uaprom.info.

Сейчас завод не работает, а здания цехов снесены, ведь еще 2013 году было опубликовано видео взрыва одного из зданий завода.

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