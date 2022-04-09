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В РФ заявили, что СБУ готовит провокацию на химзаводе под Харьковом, который уничтжили 10 лет назад

В РФ заявили, что СБУ готовит провокацию на химзаводе под Харьковом, который уничтжили 10 лет назад

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В РФ заявили, что СБУ готовит провокацию на химзаводе под Харьковом, который уничтжили 10 лет назад

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Завод существует только на картах.

В Минобороны РФ рассказали, что СБУ готовит провокацию на химзаводе под Харьковом. 

Об этом заявили в "рупоре" российский пропаганды РИА Новости

"По подтвержденной информации, в городе Первомайский Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ. На территории производственного объединения "Химпром" сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 тоннами хлора. Данное хранилище планируется взорвать для обвинения Вооруженных сил России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей", - заявил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Но завод "Химпром" существует только на картах.

"В ближайшее время будет ликвидировано одно из некогда крупнейших химических предприятий Украины — ГП „Химпром”. Сейчас стало известно, что восстановить работу первомайского „Химпрома” уже невозможно: в ближайшее время ГП будет стерто с карты химической отрасли Украины", - писал в 2012 году сайт Uaprom.info. 

Сейчас завод не работает, а здания цехов снесены, ведь еще 2013 году было опубликовано видео взрыва одного из зданий завода. 

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