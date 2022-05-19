В России заявили, что ВСУ переоденутся в форму РФ и будут расстреливать местных жителей — Центр противодействия дезинформации

В России заявили, что ВСУ переоденутся в форму РФ и будут расстреливать местных жителей — Центр противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации сообщает о возможных провокациях со стороны РФ на территории Донецкой области.

В Центре считают, что для дискредитации Украины на международной арене минобороны РФ сообщает о провокациях по "бучанскому сценарию", который якобы "готовят украинские власти при поддержке западных кураторов".

Об этом сообщают в телеграмм-канале Центра противодействия дезинформации.

"Кремлевские медиа дезинформируют, что для реализации задуманного украинские военные "переоденутся в форму российской армии с белыми повязками" и на камеру "будут расстреливать" жителей Константиновки. Пропаганда продолжает работать по шаблону и снова пытается переложить на Украину ответственность за массовые убийства мирного населения" на территории нашего государства", – сообщают в Центре.

Напомним, что за сутки враг обстрелял 10 населенных пунктов Донбасса. Обстрелам со стороны оккупантов подверглись: Мариуполь, Бахмут, Соледар, Краматорск, Константиновка, Авдеевка, Лиман, Николаевка, Красногоровка, Нью-Йорк.

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