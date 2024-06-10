В РФ заявили о бое и "захвате" села в Сумской области кадыровцами: в ГПСУ прокомментировали

В ГПСУ опровергли заявления России о бое и "захвате" пограничного населенного пункта на Сумщине.

"Кадыровцев" нет в селе Рыжевка Сумской области. Ситуация в этом направлении остается полностью контролируемой.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона в понедельник, 10 июня.

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"Вчера пророссийские ресурсы распространяли информацию о том, что по направлению населенного пункта Рыжевка в Сумской области вроде бы зашел враг, захватил, было боеприкосновение с украинскими подразделениями. Но надо понимать ситуацию на этом направлении. Населенный пункт Рыжевка расположен непосредственно на линии границы. Не исключено, что это была работа враждебной диверсионно-разведывательной группы, но без боеприкосновений. Фактически, они туда зашли пофотографироваться. Учитывая, что это были подразделения «Ахмата», мы хорошо помним, что они - это "тикток-войска", чтобы создать картинку и продолжать информационно-психологическое воздействие", - сказал он, подчеркнув, что продвижение врага на этом направлении не фиксируется.

По его словам, за последний период количество попыток мероприятия вражеских ДРГ и боеприкосновений с такими группами несколько снизилось в Сумской области.

"Потому что раньше по несколько раз в неделю могли быть попытки мероприятия ДРГ, их разоблачение и собственное боестолкновение, чтобы выбить такие группы с территории Украины. За последнее время попыток мероприятия враждебных ДРГ не было", — добавил Демченко.

Рыжевка Сумской области на карте. Фото: DeepState

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко заявления России о "захвате" Рыжовки на Сумщине.

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